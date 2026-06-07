◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル平泳ぎ予選が行われ、日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３１秒１６の全体１位で午後の決勝に進んだ。２位に０秒５０をつけたが「キックの出力とプールの出力が、あまりかみ合っていない」と自身の泳ぎに納得はしていない様子だった。今大会は１００メートル、２００を制しており、３冠を目指す３５歳。さらに同種目を制覇すれば９連