開催：2026.6.7 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 1 - 6 [ナショナルズ] MLBの試合が7日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。 1回表、2番 カーティス・ミード 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホー