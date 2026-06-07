開催：2026.6.7

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 1 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が7日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。

1回表、2番 カーティス・ミード 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 ARI 0-2 WSH

5回裏、8番 ルジェームス・グルーバー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-2 WSH

7回表、5番 ディラン・クルーズ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 ARI 1-3 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 初球をスクイズ成功でナショナルズ得点 ARI 1-4 WSH

9回表、8番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ARI 1-5 WSH、9番 キーバート・ルイーズ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 ARI 1-6 WSH

試合は1対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで5勝2敗0S。ナショナルズのロードにセーブがつき、3勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 07:38:12 更新