2026年6月7日（日） MLB Dバックス vs ナショナルズ 試合結果
開催：2026.6.7
会場：チェース・フィールド
結果：[Dバックス] 1 - 6 [ナショナルズ]
MLBの試合が7日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。
Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。
1回表、2番 カーティス・ミード 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 ARI 0-2 WSH
5回裏、8番 ルジェームス・グルーバー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-2 WSH
7回表、5番 ディラン・クルーズ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 ARI 1-3 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 初球をスクイズ成功でナショナルズ得点 ARI 1-4 WSH
9回表、8番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ARI 1-5 WSH、9番 キーバート・ルイーズ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 ARI 1-6 WSH
試合は1対6でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで5勝2敗0S。ナショナルズのロードにセーブがつき、3勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-07 07:38:12 更新