泉南りんくう公園（泉南ロングパーク）に6月6日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をモチーフにした「ミャクミャクモニュメント（ワクワク）」が設置された。 大阪・関西万博の会場で来場客を出迎え、万博のレガシーの象徴ともいえるミャクミャクモニュメント「ワクワク」。6月2日までは万博記念公園（大阪市吹田市）に設置されていた。 6日に行われた除幕式には、吉村洋文大阪府