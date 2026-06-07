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泉南りんくう公園（泉南ロングパーク）に6月6日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をモチーフにした「ミャクミャクモニュメント（ワクワク）」が設置された。



大阪・関西万博の会場で来場客を出迎え、万博のレガシーの象徴ともいえるミャクミャクモニュメント「ワクワク」。6月2日までは万博記念公園（大阪市吹田市）に設置されていた。



6日に行われた除幕式には、吉村洋文大阪府知事、山本優真泉南市長らが登壇。泉南市立信達中学校吹奏楽部が、大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球の続きを」を演奏した。



吉村知事は「目の前にワクワクがいて、ヤシの木の間に、この素晴らしい景色の中にミャクミャクが入るというのが本当にうれしい。バックに海と空と関空があって、この泉州の素晴らしさを本当に多くの人に知ってもらいたい」と話した。



同所でのミャクミャクモニュメントの設置は、8月31日までを予定する