開催：2026.6.7 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 6 - 4 [オリオールズ] MLBの試合が7日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャー、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 2回表、7番 コルトン・カウセル 7