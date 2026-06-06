「LLM Checker」は自分のPCのハードウェアをスキャンしローカルで実行可能なLLMを推薦してくれるCLIツールであり、Ollamaと完全に統合されていることを特徴としています。Pavelevich/llm-checker: Advanced CLI tool that scans your hardware and tells you exactly which LLM or sLLM models you can run locally, with full Ollama integration.https://github.com/Pavelevich/llm-checker◆特徴公式GitHubによるとLLM Checker