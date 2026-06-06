宝塚歌劇団は６日、５日に中止となった宙組宝塚大劇場公演「黒蜥蜴」「ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンドインパルス）」について、６日より予定通り実施すると公式サイトで発表した。５日の午後１時開演の部では、２部のショーの終盤、初舞台生（１１２期）によるロケットの後、舞台機構の故障により、公演継続が困難となったため、急きょ中止していた。同劇団は「お客様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけい