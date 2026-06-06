逮捕・勾留され、56時間超にわたって取り調べを受けた弁護士がいる。 元弁護士の江口大和氏は被疑者として逮捕・勾留され、250日間にもわたって横浜拘置所で過ごした。この強烈な体験は著書『取調室のハシビロコウー黙っていたら、壊された。ある弁護士の二五〇日勾留記』（時事通信社）にて記され、大きな反響を呼んでいる。 現在は国家賠償訴訟で「黙秘権を行使した後の取り調べ強制は違法である」と問い続けており、