1973年ポルシェ911カレラRSR 2.8ポルシェ911カレラRS 2.7をレーシング・バージョンに仕立てた進化型が、911カレラRSR 2.8である。モデル名のRSRは『レン・シュポルト・レーネン』の略称となる。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #141973年ポルシェ911カレラRSR 2.8編全5枚排気量はボアを92mmに拡大し2806ccとされ、圧縮比を10.3:1まで高め、最高出力は300hp/8000rpmを発揮した。空冷水平対向6気筒 2806cc ●300hp ●-