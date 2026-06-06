日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日(13:30〜22:54)に幕張メッセから9時間半にわたって生放送される。14年連続で総合司会を務める櫻井翔は、自身のターニングポイントになった楽曲にシブがき隊の「スシ食いねェ!」を挙げ、「初めてテレビに出て踊った曲です」と明かした。櫻井翔自身のターニングポイントになったという「スシ食いねェ!」。櫻井は「初めてテレビに出て踊った曲です。当時はまだ学校に芸能活