6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比740円安の6万5930円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては658.12円安。出来高は9256枚となっている。 TOPIX先物期近は3947.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65930