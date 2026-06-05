ポン・グァンイン×ワン・チューラン共演の中国ドラマ『ヒーリング・ラブ』のDVDレンタルが2026年7月3日より開始となる。ポン・グァンイン×ワン・チューラン共演の中国ドラマ『ヒーリング・ラブ』が7月3日よりDVDレンタル開始『ヒーリング・ラブ』は、一度は別れを選んだ医療現場に生きる元夫婦が再び心を通わせる大人の再生ラブロマンス。大学時代の電撃婚と離婚から6年。アフリカの医療支援現場という極限の地で、偶然再会した