練習後、取材に応じる横浜Ｍ・大島監督＝Ｆ・マリノススポーツパークＪ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦は６日に各地で行われ、横浜Ｍは日産スタジアムで清水と対戦する。同リーグをもって解任が決まっている大島秀夫監督（４６）は５日、横須賀市のＦ・マリノススポーツパークで「素晴らしい時間を与えてくれた仲間に感謝している。アグレッシブな姿勢を見せて、勝ちたい」と意気込んだ。前日練習では名残惜しそう