一休は、海外宿泊予約サイト「一休.com海外」で、「サマーセール」を7月13日まで開催している。ハワイ、グアム、アジア、ヨーロッパなどの人気ホテルがセール対象となる。予約金額の5％分の一休ポイントが付与され、即時利用ができる。対象ホテルと2名1室1泊の料金一例は、ホテル・ニッコー・グアムが20,234円から、アクアリゾートクラブサイパンが24,658円から、クイーンカピオラニホテルが25,325円から、ザツインフィンホテルが2