フジテレビ出身で、退社後の2014年（平26）に企画会社ツインエンジンを立ち上げた、アニメプロデューサーの山本幸治氏（51）が5日、Xを更新。公開中のアニメ映画「劇場版モノノ怪第三章蛇神」（中村健治総監督）に、07年に同局で放送されたアニメで主人公の薬売りを演じ、映画第1作「劇場版モノノ怪唐傘」にも主演予定だった中、22年に報じられた不倫騒動により降板した声優の櫻井孝宏を、再起用した件で批判が噴出している