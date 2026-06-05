JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線で「EX早特☆期間限定セール！」を、6月26日から開催する。「エクスプレス予約」・「スマートEX」での2名以上の同時予約が条件で、対象区間は東京・品川・新横浜〜名古屋・京都・新大阪・岡山・広島駅間の「のぞみ」普通車指定席。乗車期間は上り（東京方面）が8月7日から10日まで、下り（広島方面）が8月13日から16日まで。東京・品川・新横浜駅発着の大人発売額は、名古屋が10,000円、京