2028年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が4日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『ほんのモキチ』で、脚本を宮藤官九郎が担当、主演を河合優実が務めることが発表された。左から宮藤官九郎、河合優実○「何歳から河合さんに演じていただくかは未定」『ほんのモキチ』は、118作目の朝ドラ。日本を代表する歌人・斎藤茂吉と、その妻の“猛女”斎藤輝子をモデルに、朝ドラ史上“最も不仲な夫婦”を描く。宮藤