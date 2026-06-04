歌手の今井美樹（63）が3日、Instagramを更新。ライブ中の様子やプライベートショットを公開した。【映像】今井美樹 夫婦ショット&プライベートショット（複数）夫で歌手の布袋寅泰（64）のInstagramにたびたび登場している今井。結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合う仲むつまじい様子を見せている。2025年12月23日に開設した自身のInstagramでは、週末に訪れた公園での様子や、お気に入りだという“よれ