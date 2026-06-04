実業家・溝口勇児氏（41）が3日に自身のX（旧ツイッター）を更新。2型糖尿病治療薬「マンジャロ」を巡る騒動で、人気キャバクラ嬢でインフルエンサー・ゆいぴすに謝罪した。糖尿病治療に使われるマンジャロだが、副作用として食欲減退の作用があり、糖尿病と診断されていない人々がダイエット目的で使用するケースが相次ぎ、問題視されいてる。そうした中、ゆいぴすはYouTubeチャンネル「LAST CALL」に出演し、マンジャロをダ