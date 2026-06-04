「岡山の奇跡」と呼ばれブレイクした俳優の桜井日奈子さん（29）が2026年5月29日、自身のインスタグラムを更新。黒いノースリーブのロングドレス姿を披露した。映画の完成披露試写会桜井さんは、「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした」と報告し、背中を大胆にみせた黒ドレスを着こなす姿や、笑顔ショットなど5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、背中がざっくりと開いたデザインの黒いノースリーブの