ユー・エス・ジェイは、関西国際空港第1ターミナルに「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」を6月2日にオープンした。国内空港では初の常設店。マリオやミニオン、ハローキティなどパークの人気キャラクターのグッズをはじめ、関西国際空港店限定のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、旅行中に使える雑貨などを取り揃えている。パークのキャラクターをモチーフにしたフレームのフォトブースも併設する。場所は2階国