新潟県南魚沼市の主要地方道で６月２日朝、 小学生らを乗せたバスが縁石とぶつかる事故がありました。 警察によりますと、バスは５０歳代の男性が運転しており、小学生３人が乗っていました。そのうち一人が腹痛を訴え、病院に搬送されたそうです。 警察が事故の原因などを調べています。