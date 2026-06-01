横浜駅西口のショッピングセンター「ジョイナス」にあるハワイアンレストラン「＆RRainbow（アンドダブルレインボー） JOINUS」が、2026年6月14日で閉店します。閉店に伴い、6月1日からお得なキャンペーン「MAHALO FAIR」を実施しています。スイーツまたはドリンクをサービス14日までにメイン商品を注文すると、以下のスイーツまたはドリンクがサービスでもらえます。●ベリーパフェ●キャラメルパフェ●ハウピアパフェ●メープル