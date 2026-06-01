価格が下がるほど、むしろ持ち続ける人が増えている。ビットコイン（BTC）は直近7万3,000ドル台で推移し、昨年10月の高値（約12万ドル台）から約40%下落した。【こちらも】インデックス投資は本当に分散かAI相場が変えた新NISAの資産構造しかし同じ期間、売らずに保有し続ける投資家の数は過去最高水準に達している。なぜそうなるのか。数字を追うと、売り手と買い手の間で起きていることが見えてくる。■個人の長期保有者が