格闘技団体『ONE Championship』で活躍する安保瑠輝也が、SNSでBreakingDownのCFOである溝口勇児氏に対する怒りを表明。溝口氏もすぐにアンサーを返し、安保は電話でバチバチに言い合う動画も公開した。【動画】安保瑠輝也が溝口勇児にブチギレした電話バトル事の発端は先月30日の安保の投稿。溝口氏が手掛けるキャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』から、安保が交際していた元カノに出演オファーがあったことに対して、安