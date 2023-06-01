そうだ、iPad miniを「ちゃんと車載」しよう！ と思い立ったので、真面目にiPad mini車載に取り組んだ。アレコレ思案しつつ試した結果、「これが最適かも」という方法にたどり着いた。お手軽感もけっこうあるので、今回はiPad miniの車載について書いてみたい。

iPad miniの車載例。RAM MOUNTS（ラムマウント）という汎用のデバイス・マウント機材とMagSafe対応iPad miniケースを組み合わせて使っている。

なんで車載？ クルマで出かけてよくやるのが、iPad miniでの地図表示・閲覧。カーナビも車載していて、それはルート案内などに常用しているが、それに加えてiPad miniで詳細な地図を表示して使っている。

カーナビとiPad miniを併用するの図。「ちゃんと車載」するまでは、iPad miniを助手席などに置き、必要なときにチラ見したり手に取ったりして地図を閲覧していた。

カーナビがあるならiPad miniで地図見る必要なくない？ と思うかもしれないが、初めて行く場所で都市部だったりすると、iPad miniなどのスマートデバイスで地図表示ができるとアレコレ便利なのだ。

たとえばカーナビで目的地付近まで案内させる。で、目的地付近で駐車場を探す場合。もちろんあらかじめ「このへんに駐車場がある」的に目星をつけておく。その駐車場にすぐ入れればいいが、駐車場が入り組んだところにあったり、満車だったりすると、ちょっと困る。カーナビの地図だと詳細がわかりにくかったり、新たな駐車場を見つけにくかったりする。

そこでiPad miniでGoogleマップを使うと、詳細な地図を手早く表示できる。また新たな駐車場を見つけやすい。航空写真表示にするとさらに駐車場を見つけやすかったりする。

東京都千代田区神保町にある「初めて訪れる場所」へクルマで行ったときの事例。この近辺の有料駐車場はパーキングメーターを含めて「駐められるかどうかはタイミング次第」だが、一応あらかじめ目星をつけGoogleマップ上にリスト保存しておく。現場に近づいたらiPad miniでマップを見つつ駐車場まで行く。

店舗などの目印をはじめ、道や交差具合や幅、一方通行や横断歩道などもほぼわかるので、駐車場までのルートを把握しやすい。チラ見でも直感的にわかったりする。

航空写真にすれば、駐車場の状態などもよくわかるので、駐車場に入るまでの心構えもしやすい。

ナンならストリートビューで駐車場付近の様子を確認することもできる。

駐車場以外にも、寄りやすそうな飲食店とか、ショップとか、iPad miniなら見つけやすい。車載カーナビの地図情報よりGoogleマップのほうが更新頻度がずっと高いし、情報量も多いからだ。

なお、同様のことはiPad miniに限らずスマートデバイスならどれでもできるが、iPad mini（A17 Pro/第7世代）の8.3インチ画面が最も見やすく扱いやすいと感じている。それ以上だと大きすぎるし、それ以下のスマートフォンサイズだと「チラ見で地図上の地点や道を確認」するには小さいと感じる。

そんな感じでiPad miniをクルマで使っているが、これまでは助手席や運転席・助手席間に置いたiPad miniをチラ見していた。だが視線移動が多くて慌てがち。なのでより見やすい位置にiPad miniをちゃんと車載した、というわけだ。

iPad mini車載方法はカップホルダーにRAM MOUNTSでっ！

iPhoneなら車載方法は多い。いくらでもある、とも言えよう。だがiPad miniなど8インチクラスのタブレットとなると車載方法が限られる。また車載位置も限られる。

たとえばダッシュボード上の車載は前方の視界を遮るのでNG。ダッシュボード上にホルダーを固定してダッシュボード手前にiPad mini、というスタイルだとエアコン吹き出し口や各種ボタンを塞ぎがちなので、これもNGであるケースが多い。

じゃあ、どこに？ と探していくと、俺のクルマの場合は運転席の左右にあるカップホルダーが現実的。というか、そこくらいしか「車載NG位置でなく、かつ、iPad miniが見やすい位置」がナイのであった。

カップホルダーに、どうやってiPad miniをセット？ イロイロな方法があるが、俺が採ったのはカップホルダーに汎用マウントシステムRAM MOUNTS（ラムマウント）を使って固定する方法。まずはRAM MOUNTSについて軽くご説明。

RAM MOUNTSの使用例。RAM MOUNTSは「あらゆるデバイスをあらゆる場所に固定」できるマウントシステムだ。写真はほんの一例で、台座もアームもホルダーも多種多様なパーツがあり、それを組み合わせて使う。

RAM MOUNTSはこんなパーツから構成される。各パーツにはバリエーションがあり、固定したいデバイスや固定方法などに応じてパーツを組み合わせる。

こんな感じで各パーツはバラバラになる。ホルダーパーツをiPad mini用に換え、ベースパーツをネジ固定式にすれば、たとえばiPad miniを家の壁に固定したり、乗り物の操縦席脇などに固定できる。

で、今回はこのRAM MOUNTSを使い、クルマのカップホルダー部にiPad miniを固定する。そのために使ってみた具体的なパーツは以下のとおりだ。

いきなりRAM MOUNTS以外の製品だが、コレはサンワサプライの「車載ホルダー用アタッチメント 品番：200-CAR038」。クルマのカップホルダーに固定できる「吸盤を吸着できる台座」だ。吸盤で平面に吸着させるタイプのスマートフォンホルダーなどを、クルマのドリンクホルダーにセットできるようにする「ベース」部分である。10年以上前からある定番製品だが、俺はこの製品の汎用性と耐久性と扱いやすさが全部イイと思うので好んで使っている。多少ヘンな形状のカップホルダーにでもガッチリとセット可能。サンワダイレクト価格は2280円。

サンワサプライのベースに吸着させるのは、RAM MOUNTSの「サクションカップマウント（1インチ）」。吸盤の直径は82.55mm。ベースパーツとジョイントパーツが組み合わさった状態で売られており、Amazonでは2309円となっている。バラで買うこともできるが、組み立てがプチ面倒なのでこういう組み上がったセット品が便利。ちなみに「1インチ」というのはジョイントパーツのボールの直径。より大きなボールもあるが、1インチが標準的なサイズで、多くのRAM MOUNTSパーツが1インチ対応。「とりあえず1インチ」にしておけば、まず大きな間違いにはならないと思う。1インチのボールサイズは「Bサイズ」とも呼ばれる。

サクションカップマウントには短め（Sサイズ）のアームを装着する。ほかの長さのアームも試したが、今回の車載ではこの長さがベストだった。

iPad miniにマッチするRAM MOUNTS製タブレットホルダー。10年以上前から使っているが、現在は似た製品に置き換わっているかもしれない。「iPad mini ラムマウント」で検索して現行のホルダーを探してみてほしい。なお、こういったホルダーはジョイントパーツが別売になっていることが多いので、購入時は注意されたし。写真はジョイントパーツを追加したホルダー。

RAM MOUNTS製の「Xグリップ」と呼ばれる端末ホルダー。サイズが何種類かあり、スマートフォンやタブレットを挟んでホールドできる。テザーと呼ばれるラバーの端末押さえと併用すると不意の端末落下を防げる（だがテザーを使うとボタンや画面の一部がラバーで覆われることがある）。

FANAUEブランドのRAM MOUNTS・MagSafe対応端末ホルダー。RAM MOUNTSのホルダーパーツとして使えるMagSafe対応端末向けホルダーだ。

FANAUEブランドのRAM MOUNTS・MagSafe対応端末ホルダーを使うために、iPad miniケースもMagSafe対応品にした。MagSafe部分にマグネットが埋め込まれた吸着力が強いタイプ（と言っても現在はこのタイプが主流）。

カップホルダーにサンワサプライの台座を固定し、そこにサクションカップマウント＋短めアームをセットする。その先のiPad miniホルダーは3種類を使ってみて、どれがいちばんイイかな～と試していく。

それぞれ実装、3種のホルダーは一長一短があるが……

では、それぞれのiPad mini車載パターンを試してゆきたいッ!!! なお、以下に車載時の実使用感なども書くが、iPad miniを車載したのはホンダ「STEP WGN（ステップワゴン/型式：6AA-RP5）」で、走行したのは舗装された一般道。

乗り心地がフツーにいい乗用車で、林道や酷道を走ったわけではない。路面状態が悪い場合はiPad miniが落下する可能性はあるので、そのあたりはお含みおきを。

ともあれ、まずはカップホルダーへアームパーツまでのセットを。iPad miniホルダーだけ変更してテストするが、アームパーツまでは全て共通だ。

STEP WGNのセンターコンソール中央あたりに格納式カップホルダーがある。

肘より少し低いくらいの高さにある。

カップホルダーにサンワサプライ「車載ホルダー用アタッチメント 品番：200-CAR038」をセット。「全く動かない」というレベルで安定的に固定できた。

さらにRAM MOUNTS「サクションカップマウント（1インチ）」を吸着。これも「ビクともしない」といった感じに吸着できた。

RAM MOUNTSのSサイズアームをセット。これでiPad mini車載の土台ができた。

この土台が共通となる。以下は3種のiPad miniホルダーをセットした様子とその使い勝手についてだ。

土台にRAM MOUNTS製タブレットホルダーをセットした様子。

そこにiPad miniをセット。非常に安定的にホールドされ、走行時は画面が多少揺れるものの、表示内容は十分視認できた。iPad miniの落下の不安はない。Apple Pencilも通常通り使える。電源ボタンやボリュームボタンは押しにくい。

横位置も可能。画面回転時、締めたアームをいったん緩める必要があって少々面倒。

続いてRAM MOUNTS「Xグリップ」をセット。

そこにiPad miniをセット。Xグリップは挟む力が強く、4点の滑り止めと「iPad mini背面が当たるRAM MOUNTSロゴ」の部分にも滑り止め効果があるので、意外なほど安定的にiPad miniがホールドされる。走行時に画面は揺れるものの視認性に大きな問題はなく、端末が落下する不安もない。乗用車への車載なら、Xグリップから端末の落下を防ぐテザーは、たぶん必要ないと思う。ただし、Apple PencilをiPad miniに吸着することはできない。

横位置にも。やはり締めたアームをいったん緩める必要がありチョイ面倒。

続いてFANAUEのRAM MOUNTS・MagSafe対応端末ホルダー。端末をMagSafe吸着させられるマウントだ。

着脱はMagSafeなので非常に手軽。また、iPad miniケース側のMagSafe部分にはマグネットが入っており、FANAUEのマウントのマグネット吸着力も強いので、iPad miniがしっかり安定的にホールドされる。Apple Pencilも通常通り使える。

横位置にする場合もiPad miniを回すだけ。吸着力は十分で、走行中に落下する心配はないと思うが、段差を乗り越えるたびに「iPad mini、落ちない？」とヒヤリとする。まず落ちないというレベルでMagSafe吸着されているが、でも、な～んかヒヤヒヤしてしまう。不安解消のため、別途落下防止のナニカが必要かも。

運転席右側にもカップホルダーがある。ややヘンな形状のカップホルダーだが、ここにもiPad miniをセットしてみる。

RAM MOUNTS製タブレットホルダーをセット。狭いがギリギリでセットできた。

縦位置。カップホルダーがセンターコンソールのそれより安定しているので、走行中のiPad miniの揺れも少なく、画面がより見やすい。

横位置。どちらの向きでも問題なく使えた。また、センターコンソールへセットしたときよりも顔に近い位置になるので、こちらのほうが見やすい。それと右手で画面を操作できるので、こちらのほうがiPad miniを使いやすい。ただしiPad miniの向きを変えるときにはホルダー背面に手を伸ばす必要があるが、その箇所が狭くて手を入れにくい。

続いてRAM MOUNTS「Xグリップ」。

縦位置。こちらもセンターコンソールへのセットより安定的で画面が見やすい。画面操作もしやすい。

横位置。画面向きを変える場合、Xグリップも背面に手を伸ばす必要があり、やはり少々やりにくい。

最後にFANAUEのRAM MOUNTS・MagSafe対応端末ホルダー。この状態でもほとんど邪魔にならない。ホルダーが小さいということはイロイロ好都合だ。

縦位置。やはりセンターコンソールへセットしたときより揺れにくく画面が見やすい。揺れが少ないので「落下しそうでヒヤリ」という不安も少ない。

横位置。MagSafeなので端末を回すだけで縦横を変えられて非常に便利だ。

という感じで、MagSafeによる車載がナニカと好都合で便利。iPad miniをホールドする部分も小さいので、台座＋ホルダーをセットしっぱなしでも大きな違和感がない。使い勝手の面では、より顔に近くて右手で操作できることで、運転席右側が非常にイイと感じた。

ヤベ～！ iPad mini車載スゲくおもしれ～！ でもまだ落下の不安が……

その手軽さから、MagSafeでiPad miniを車載するようになった。ただ、走行中にある程度強い衝撃を受けたら……iPad mini落ちない？ という不安があるので、しばらく「iPad mini落下するかも走行」を続けてみた。ちょっと悪い道を敢えて走ったり、安全な場所で急停車してみたり。

そうしていたら、iPad mini落下云々とは別に、iPad miniを車載するオモシロさを発見した。もう非常に単純なことなのだが、走行中にiPad miniにGoogleマップを表示しておくと、今までモヤモヤしていた疑問が片っ端から氷解していくのだ。

たとえば走行中に一瞬見えた建物。「アレってなんの施設なんだろう」という疑問。いつもは「帰宅したらPCであの施設を調べよう」とか思って通過するものの、帰宅したころにはその件を忘れていたりする。別の日に再度その建物を見て「あーアレか、アレってなんの施設なんだろう」と疑問が繰り返し起きたりする。

だが運転中にiPad miniが目の前にあってGoogleマップ表示中だと、上記のような疑問が浮かんだ瞬間、マップ上の施設をタップ。「あーアレはゴミ処理施設なのかー！」と一瞬で疑問が解けるのでありヒッジョーにスッキリ♪

ほか、謎の装飾の建物はカフェだったとか、気になる細道が抜け道になっていたとか、ずーっと閉まっている蕎麦屋さんは閉業していたとか、片っ端から「なるほど、そうだったのか」と納得できて大満足なのである。まあ、あんまりマップ使うのは危険なので控えめにしているが、信号待ちとかではiPad miniっていうかGoogleマップによる疑問解消が捗りまくりでスンゲく愉快である。

それと、Googleマップはカーナビよりも地図上の情報が豊富だったりするので、寄り道しがち。走行中にマップをチラ見していると「えっ、1本向こうの道にホームセンターあるんだ～」とか店舗などを発見し、ついつい寄り道したり。「あらこんなトコロに公園が」「住宅地の真ん中に猫カフェってマジ？」など、新スポットをイロイロ発見できまくりで、これもまた愉快なのだ。

Googleマップの航空写真表示だとさらに愉快。「なんですか～この広大な緑の大地は～」と発見してその脇道を通ってみたら牧草地であったことを知ったとか、「えっトトロの森ってこんな場所にもあるの？」と通ってみようとしたらその近辺の車道が狭くてヤベくて走るのも危険で「じゃあこんど自転車で行くし」と思ったりとか。いや～移動中に情報量豊富なマップがありつつ航空写真まで参照できると、カーライフがとてもオモシロくなるんですが～っ♪ みたいな？

まあ、いつもタブレット端末でそういうコトしている人にとっては「ですよね」くらいなモンだと思う。だが、「クルマで見る地図はカーナビのマップがメイン」な俺にとっては、iPad miniを「ちゃんと車載」すると、こういう楽しさがあるのかーと実感でき、大きな発見となった。今後も安全運転第一で、車載したiPad miniを楽しんでゆきたいッ!!!

なお、走行中にiPad miniが落下しそうでヒヤヒヤの件だが、それはまだ続いている。ので、万が一落下したときのため、iPad miniケースにネックストラップかなにか装着して、落下時のダメージを防ぎたいと思う。まあ、MagSafeにより強力にホールドされているので、そーとーのことがない限り落下しないとは思うんだが……。