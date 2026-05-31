開催国アメリカ代表は2026W杯でどこまで勝ち進めるだろうか。キーマンとなるのは間違いなくミラン所属FWクリスティアン・プリシッチだが、ここ最近の状態が良いとは言えないだろう。今季前半戦はインテル相手に決勝ゴールを決めるなど、プリシッチはミランでも中心だった。しかし、年明けから急ブレーキ。セリエAでの最後のゴールは昨年末のヴェローナ戦で、2026年に入ってからはゴールがない。アメリカ代表監督マウリシオ・ポチェ