アイドルグループ・虹のコンキスタドールの石浜芽衣さんの最新デジタル写真集「Maison de meme」（撮影：LUCKMAN、税込2200円）がリリースされました。グラビアシーンでも存在感を高める「めめ」こと石浜さんが、これまでとはひと味違うガーリーな世界観で、新たな魅力を披露しています。【写真】 健康的な石浜芽衣さんのマシュマロに釘付け！「虹のコンキスタドール」のメンバーとして活動する一方、グラビアでも注目を集める石浜