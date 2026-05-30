アイドルグループ・虹のコンキスタドールの石浜芽衣さんの最新デジタル写真集「Maison de meme」（撮影：LUCKMAN、税込2200円）がリリースされました。グラビアシーンでも存在感を高める「めめ」こと石浜さんが、これまでとはひと味違うガーリーな世界観で、新たな魅力を披露しています。



【写真】 健康的な石浜芽衣さんのマシュマロに釘付け！

「虹のコンキスタドール」のメンバーとして活動する一方、グラビアでも注目を集める石浜さん。最新作となる「Maison de meme」では、キュートなルックスとグラマラスなマシュマロボディを見せつけています。愛らしさだけでなく、少し背伸びしたような大人っぽい表情も見どころ。シックなランジェリーや大胆なポージング、アンニュイな表情を見せる、一皮むけた「めめ」は必見です。



石浜さんは「今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたら嬉しいです！ ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、 これ1つで色んな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ ぜひ見てください！」とコメントしています。シックなランジェリーや大胆なポージング、アンニュイな表情を見せる、一皮むけた「めめ」を披露している。



【石浜芽衣さんプロフィール】

ニックネーム：めめ 生年月日：2002.07.28 出身地：茨城県 身長：156cm 血液型：O 趣味：お笑いをみること アイドル鑑賞 特技：ボーリング チャームポイント：手 公式X：(@ishihama_mei)