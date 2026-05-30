【モデルプレス＝2026/05/30】2026年4月より芸能活動の再スタートを切った元E-girlsの藤井萩花（ふじい・しゅうか／31）にモデルプレスがインタビュー。今後の活動についてや、双子の子育てをしながらの仕事との向き合い方、夢だったという出産を経て感じた「夢を叶える秘訣」についても聞いた。【独占インタビュー／Vol.3】【写真】元E-girlsで双子の母「おしゃれ」と話題のウエストタトゥー◆藤井萩花、妊娠線は「誇り」お腹のタ