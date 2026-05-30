【モデルプレス＝2026/05/30】嵐の櫻井翔が、俳優の堤真一が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演することが決定。日本車いすラグビー協会・理事長を演じる。【写真】大物アイドル、日曜劇場に登場◆櫻井翔、約2年ぶり日曜劇場出演このたび、最終章に櫻井の出演が決定。主演の堤とは初共演となり、TBSドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり