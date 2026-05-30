５月３０日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１４００メートル＝１３頭立て）で、エルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）に騎乗した津村明秀騎手が他馬と接触し落馬。自力で起き上がることができず、担架で運ばれた。１１Ｒロジアデレード、１２Ｒフジレイメイの２頭が乗り替わりとなった。津村騎手は３１日の日本ダービー（東京競馬場、芝２４００メートル）で、デビューからコンビを組む皐月賞２着のリアライズ