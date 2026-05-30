JR西日本 JR西日本によりますと、29日午後８時21分ごろ、岡山県美作市土居付近のJR姫新線の美作土居～上月（兵庫県佐用町）間を走行していた1両編成の普通列車が、シカと接触して停車しました。 運転士が車両点検と線路確認を行いました。乗客と乗員にけがはありませんでした。 この影響で、姫新線の下り列車１本が上月～津山間で部分運休し、最大約25分の遅れが出ました。現場は美作土居駅から約1.2km上月