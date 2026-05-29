レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が29日までにインスタグラムを更新。イメチェンショットを公開した。「そういえばショートヘアに戻ったよ。夏終わりくらいにまたロング戻すからそれまでショート楽しむぞっ」とつづり、胸元まであったロングヘアをばっさりカットした、最新ショットを公開した。この投稿に「めちゃくちゃ可愛い〜よ」「美しすぎる」「めちゃくちゃ素敵です」「ショートの方がやっぱかわいぃ」