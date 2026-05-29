プルスリーガ（ポーランド1部）のルブリンは29日、日本代表アウトサイドヒッター髙橋藍（24）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのプルスリーガで準優勝、チャンピオンズリーグでベスト8という結果を残した強豪クラブのルブリン。SVリーグ男子のサントリーサンバーズ大阪に所属していた髙橋が2026-27シーズンから加入す