兵庫県姫路市の中学校で理科の実験中に煙があがり、生徒２０人が軽症です。 【写真を見る】【速報】理科の実験中に煙が上がり、体調不良を訴え生徒20人が搬送兵庫・姫路 ２９日午前１１時ごろ兵庫県姫路市の市立白鷺小中学校で「理科の実験をしていたところ、煙を吸って生徒数人が気分が悪いと訴えている」と消防に通報がありました。 実験に参加していた中学２年生の生徒３５人のうち２０人が病院に搬送されましたが、全員軽