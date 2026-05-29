3人を別々の場所で殺害した容疑で逮捕されたジェイコブ・ダニエル・ベイカー容疑者（36）/Hawaiʻi Island Police（CNN）米ハワイ島で48時間以内に3人の男性の遺体が発見された事件をめぐり、警察は28日、3人を別々の場所で殺害した容疑で男を逮捕した。ジェイコブ・ダニエル・ベイカー容疑者（36）が逮捕されたのは最初の遺体が発見されてから約3日後だった。ハワイ州警察のマフナ署長はベイカー容疑者を「武装した極めて危険