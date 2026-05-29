3人を別々の場所で殺害した容疑で逮捕されたジェイコブ・ダニエル・ベイカー容疑者（36）/Hawaiʻi Island Police

（CNN）米ハワイ島で48時間以内に3人の男性の遺体が発見された事件をめぐり、警察は28日、3人を別々の場所で殺害した容疑で男を逮捕した。

ジェイコブ・ダニエル・ベイカー容疑者（36）が逮捕されたのは最初の遺体が発見されてから約3日後だった。

ハワイ州警察のマフナ署長はベイカー容疑者を「武装した極めて危険な人物」と表現した。

ベイカー容疑者が発見された場所や殺害の詳しい動機などは明らかにされていない。

3人の被害者のうち2人はいずれも69歳で、ハワイ島東部の町パホアの住民と特定された。3人目の被害者は79歳。

容疑者の捜索は連邦保安官局や、連邦捜査局（FBI）、国土安全保障省など複数の法執行機関の支援も得て行われた。

被害者のひとりは25日夜、パホアの住宅にある人工池に半身が沈んだ状態で発見され、検視で絞殺による死亡であることが判明した。

26日午後になって、最初の被害者の自宅から約120〜150メートルの距離にある自宅で79歳男性の遺体が発見された。死因は鈍器による外傷だったという。

そして同日午後10時前、安否確認のため現場に駆け付けた警察官が、最初の被害者の住居から約30キロ離れた敷地内で3人目の被害者を発見。死因は鋭器による外傷だった。

警察によると、1人目と2人目の被害者が近距離に居住していたという事実以外に被害者同士のつながりは確認されていない。

男性らが殺害された正確な時刻は不明。動機も特定されていないという。

遺体が発見される数日前の22日には2人の女性がベイカー容疑者に対する一時接近禁止命令を申請していたことが、CNNが入手した書類で明らかになった。このうち1人は同氏が自分や他の人々の命を脅かしたと申し立てていた。