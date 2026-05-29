株式会社焦点工房は、cam-inブランドのフィルムケースに新色「ヴィンテージキャメル」を追加し、5月29日（金）に発売した。35mmフィルム用と中判フィルム用をラインアップする。 生地の間に1.2mm厚の純鉛製X線防護材を内包したフィルムケース。空港などのX線検査機による未現像フィルムへの影響を抑える設計としている。これまでにブラックが発売されており、今回新たに深みのある茶系のカラーが追加