横野すみれが、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』の裏表紙＆グラビアに登場した。 横野すみれ『BOMB Love Special 2026』 横野すみれ『BOMB Love Special 2026』 裏表紙は横野すみれ ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』ヒロイン役でも注目の横野すみれは14ページグラビアで登場。彼女目線での彼シャツ姿や強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボデ