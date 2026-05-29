６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表は２９日、千葉市内で合宿４日目の練習を行った。練習前には、集英社が連載する人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」とのコラボを記念して、「青の麦わら帽子」贈呈式が行われた。贈呈式では主人公・ルフィーとメッセージが書かれた特別イラスト、選手全員分の青い麦わら帽子が渡された。代表してあいさつした主将のＭＦ遠藤航は「麦わらの一味としてＷ杯を戦い、日本の皆さんを新世界へ連