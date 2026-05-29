音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」梁 世姫（やん せひ） 音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」が開幕した。7月からは大阪、名古屋、広島、東京で上演される。 音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトル