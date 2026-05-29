毎日でも飽きない！納豆ごはんアレンジ5選 朝食に最適な手軽な納豆ごはんを「進化系」にアレンジ！栄養価も高く、少し贅沢になる簡単なレシピのバリエーションをご紹介します。 塩昆布と揚げ玉で豪華トッピング鯖味噌缶と生姜でリッチにキムチとメンマで辛旨ふわふわ卵とベーコンで豪華に塩麹の旨味が効いたとろろを追加ほぼ混ぜるだけなのに満足感のあるレシピ 朝食にぴったりな手軽な納豆ごはんを豪華にアレンジした「進化系