元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が29日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）の投球について言及した。

大谷は27日（日本時間28日）、ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては、5四死球を与える制球難でも6回無安打1失点に抑え、投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。

試合後、大谷は「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と投球内容を振り返り、5勝目も5四死球という結果に笑顔はなかった。

一茂は、大谷が捕手のサインに首を振ったことに「キャッチャーが投げさせたいボールと本人が投げたいボールが合ってないから首を振るというのが普通の考え方」と説明。

その要因について「今年、ピッチャーとして凄くいいじゃないですか。本人の中でフィジカルな部分でのイノベーションが肉体内で起きていて、自分はこのボールなんだけど、キャッチャーは今まで通りデータを重視してこのボールを投げさせたいというのと開きが出ているんじゃないかなと勝手に思うんですよね。99球中19回首を振るって異常な首振りなんで」と推察した。

そして、何度も叫び、自分に対する腹立たしさを表現する姿に「先週、ガッツポーズして凄く喜んでいる姿があったじゃないですか。今週は今週で怒りの大谷選手が見れるって、この1週間の中で少し感情的な部分で珍しく起伏があった。起伏があるけど成績はしっかり残してる。これが彼が超一流なところなんだけど、また来週が楽しみですよね、どうなるのかなって」とコメントしていた。