これまでのお話 Osmo Pocketは初代をちょっと触ったことがある程度でしたが、今回のOsmo Pocket 4では時間をかけて試用できました。 カメラは大きくて明るくあるべきだと思っていたのも昔、そこそこ小さくて動画がきれいなのがいいという現実にぴったりフィットしてしまい、これがヒットするのもうなづけます。