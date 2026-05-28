格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でYouTuberのノッコン寺田さん（41）が、ファミリーチャンネル「ノッコンと嫁コン」で、緊急入院していたことを明かした。「ほんまに俺、今世紀最大にやばかった」2026年5月25日のYouTube動画は、「【緊急搬送】ノッコンが倒れました」と題し、ノッコン寺田さんが病床で苦しむ姿を赤裸々に公開。病院のベッドに横たわり、点滴の管をつながれながら、「やばい、や