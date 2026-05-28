格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でYouTuberのノッコン寺田さん（41）が、ファミリーチャンネル「ノッコンと嫁コン」で、緊急入院していたことを明かした。

「ほんまに俺、今世紀最大にやばかった」

2026年5月25日のYouTube動画は、「【緊急搬送】ノッコンが倒れました」と題し、ノッコン寺田さんが病床で苦しむ姿を赤裸々に公開。病院のベッドに横たわり、点滴の管をつながれながら、「やばい、やばいわ。熱40度ぐらいあんねん」とつぶやいていた。インフルエンザや新型コロナウイルスは陰性だったといい、「わかれへん、なんでこんな熱出てんのか」とこぼした。

さらに、太もものリンパが腫れ、すねにも痛みがあることを明かし、「しんどすぎて、もう...」と苦しそうにしていた。

そして5月27日、「緊急入院していました。病名が判明しました」と題した動画を公開。熱が41度まで上がり、救急病院を3件受診するも原因がわからなかった。「大きい病院行ってください」と言われて入院し、この動画の撮影日に退院できたという。

病名は「蜂窩織炎（ほうかしきえん）」だった。「足に菌が入る病気」だそうで、原因は「水虫」だという。「ほんまに俺、今世紀最大にやばかった」「呼吸もままならへんかった」と振り返った。

蜂窩織炎から敗血症になり、命にかかわることもあるそうで、「皆さんもマジで気をつけてほしいです。水虫ある人」と呼びかけていた。

コメント欄には「元気になって、良かった〜 水虫で 怖っ」「水虫も馬鹿に出来ませんね。退院出来て良かった」「早く病院に行って原因をつきとめて完治して良かったです！」「いろんなことでどう感染するのかわからないので侮れないですね。お大事にしてくださいね！」などと書き込まれている。