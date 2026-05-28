サンワサプライ株式会社は、デスクにクランプで固定できる「クランプ固定式タップ」を6月中旬に発売する。 デスクの縁にクランプで固定して使用する電源タップ。クランプからワンタッチで取り外すこともでき、単体で卓上でも使用可能。 本体は4方向90°ずつ向きを変えて固定できる。 設置場所に合わせて本体の向きを4方向に変更可能 搭載ポートの仕様は以下の通り。 AC差込口×3 USB Type-C×2