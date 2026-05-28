ミクロハンターキットX250P 株式会社KaraSeedは、スマートフォン向けの顕微鏡レンズキット「ミクロハンターキットX250P」を5月27日（水）に発売した。価格は7,200円。 ミクロハンターキットX250Pは、スマートフォンのカメラレンズに装着することで、偏光顕微鏡として利用できるキット。 適した観察対象は、結晶や岩石薄片、プラスチック繊維、珪藻、放散虫、でんぷん粒など。 キット